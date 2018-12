Renaissance von Nikolaus und Percht

Mit rotem Mantel, Mitra,

Hirtenstab und goldenen Schuhen verlässt Adolf Mathä dieser Tage sein Haus in Pinkafeld. „Es ist heuer das 45. Mal, dass ich in die Rolle des Heiligen Nikolaus schlüpfe“, sagt der 80-Jährige zum KURIER.

Seine Rolle will er gewissenhaft ausführen und so bereitet er sich das Jahr über auf den Advent vor. „Man bekommt eine andere Lebenseinstellung und verhält sich vielleicht anders, als einer, der nicht den Nikolaus verkörpert.“

95 Hausbesuche hat Herr Mathä dieser Tage absolviert. Mittlerweile werden er und seine Kollegen auch in andere Ortschaften gerufen. „Ich finde es schöner, wenn der Nikolaus zu den Kindern kommt und nicht verkleidet auf die Adventmärkte geht.“ Die Vermittlung des Glaubens an die Kinder sei ihm ein wichtiges Anliegen. Pädagogisch gesehen, so ist der ehemalige HTL-Lehrer überzeugt, fördere der Glaube ans Christkind und an den Nikolaus sowohl das Denkvermögen als auch die Fantasie.

Bei seinen Besuchen rede er mit den Kindern, er frage sie, ob sie streiten und ob sie brav seien. Und natürlich gibt es kleine Geschenke. Gemaßregelt werden die Buben und Mädchen von ihm nicht. Im Gegenzug tragen ihm die Kinder Gedichte oder selbst einstudierte Musikstücke vor. „Das schönste Geschenk aber ist es, wenn du in die strahlenden Kinderaugen schaust.“

Manche Familien hat Adolf Mathä schon über Generationen begleitet. Erkannt wird er eigentlich nur an seinen goldenen Schuhen. Sogar sein Urenkerl habe nicht gemerkt, dass der Uropa der Nikolaus ist.

Zusammen mit acht anderen „Kollegen“ kommt der 80-Jährige nicht nur in Pinkafeld, sondern auch im Umkreis bei den Kindern zu Besuch. „Wir sind in Pinkafeld die größte Nikolaus-Gruppe des Burgenlandes“, sagt der 80-Jährige stolz. Den Erlös, der bei den Hausbesuchen eingenommen wird, kommt übrigens wieder Familien zugute: Jedes Jahr um Weihnachten bekommen Bedürftige vom Nikolaus eine Unterstützung.