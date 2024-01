Remobilisation statt Pflegeheim im Burgenland

Seit September 2022 wird nicht nur in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See), sondern auch im Süden des Landes versucht, vor allem ältere Menschen zu remobilisieren. In mehreren Schritten wurde zuletzt die Bettenkapazität der Abteilung im Klinikum Güssing erhöht.

Im kommenden März wird der Vollbetrieb mit 24 Betten erreicht. Am vergangenen Freitag wurde aber nicht nur die Remobilisation und Akutgeriatrie feierlich eröffnet, sondern auch der neue Eingangsbereich.