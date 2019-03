Zufahrtskonzept für neues Krankenhaus in Arbeit

Die Planungen laufen. Klar ist für die Gemeinde, dass die Dornburggasse entlastet werden muss. „Es war wichtig, diese Rahmenvereinbarung abzuschließen und das Bekenntnis für einen ruhigeren Verkehr in der Stadt und für die Bevölkerung abzugeben. Ohne diese Vereinbarung kann das Land nicht damit beginnen, Machbarkeitsstudien durchzuführen und etwaige Berechnungen und Verhandlungen aufzunehmen“, betont Bürgermeister Georg Rosner ( ÖVP).

Neben der Dornburggasse sind auch die Schulgasse, die Spitalzufahrtstraße und ein Teil der Steinamangerer Straße betroffen. „Wir haben mehrere Möglichkeiten, an einem Verkehrskonzept für Oberwart zu arbeiten“, meint Rosner. In der Umfrage sahen 80,5 Prozent der Teilnehmer ein Verkehrskonzept für Oberwart als sehr wichtig an.