Verkehr im Südburgenland: Autoflut zeigt Mangel auf

Der Mangel an öffentlichen Verkehrsmitteln zeigt sich auch anhand einer aktuellen Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) auf Basis von Zahlen der Statistik Austria. Seit dem Jahr 2010 ist die Einwohnerzahl des Burgenlands um rund 8.900 gestiegen, die Zahl der Autos hat mit 23.200 fast drei Mal so stark zugenommen. Im Bezirk Jennersdorf gibt es seit 2010 gar um 400 Menschen weniger, dafür aber um 1.000 Autos mehr. Deshalb hat der südlichste Landesteil auch die höchste Anzahl an Pkw, nämlich 700 pro 1.000 Einwohner – 2010 lag dieser Wert noch bei 623. Dahinter folgen die Bezirke Güssing (697) und Oberwart (681). Die wenigsten Pkw pro 1.000 Personen gibt es im Bezirk Neusiedl mit 643, dann folgen Eisenstadt-Umgebung (665), Oberpullendorf (672) und Eisenstadt mit Rust (676).

„Während früher viele Autos ein Zeichen von Wohlstand waren, ist heute ein hoher Motorisierungsgrad meist ein Indiz für Mangel. Mangel an öffentlichen Verkehrsverbindungen, Mangel an Nahversorgung, Mangel an Arbeitsplätzen“, sagt VCÖ-Experte Markus Gansterer. Sein Appell: „Ausbau der Öffis.“