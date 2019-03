Süden: Reaktivierung der Bahn und Holzverladung als Themen

80,6 Prozent empfinden den Schwerverkehr, der durch die Bezirkshauptstadt fährt, als belastend. Die Holzverladestation am Oberwarter Bahnhof ist seit Jahren ein Problem für die Anrainer und die Stadtgemeinde. Einen genauen Zeitplan für die Verlegung der Holzverladungen nach Rotenturm gibt es noch keinen.

Die Strecke von Unterwart nach Großpetersdorf wurde – auch zum Zweck der Holzverladung – im Vorjahr von der Verkehrsinfrastruktur Burgenland (VIB) gekauft. Doch erst jetzt hat das Tochterunternehmen des Landes mit den Planungsarbeiten begonnen, wie Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (beide SPÖ) vergangene Woche erklärten.

Der neue Standort wird bei der Firma Holz-Fischer sein. „Seit Jahren kämpfen wir mit der Holzverladung im Herzen der Stadt und für die Lebensqualität der Oberwarter. Endlich tut sich was in diesem Bereich“, sagt ÖVP-Bürgermeister Georg Rosner. Denn Versprechen für die Verlegung habe es schon viele gegeben. Durch die neue Verladestation würde sich die Verkehrslage in Oberwart entspannen. www.kurier.at/regionalumfrage