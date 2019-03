Südburgenland schrumpft: Neues Projekt soll helfen

„DorfZUKUNFT Burgenland“ heißt ein neues Projekt des Landes, das genau auf diese Problematik abzielt und bei den Jüngsten ansetzt. Jugendliche sollen dazu ermutigt werden, ihre dörfliche Umwelt zu reflektieren und mitzugestalten. Sie lernen, die Anforderungen an ihr Dorf als Lebensraum, als Arbeitsraum, als Wohnraum oder als Erholungsraum zu analysieren und ihre eigenen Bedürfnisse zu artikulieren. Die Kernfragen der Workshops lauten unter anderem: Wo fühle ich mich wohl?

Der Verein „Unser Dorf“ setzt sich seit 30 Jahren dafür ein, dass Jugendliche die Zukunft ihrer Dörfer aktiv mitgestalten. Obfrau ist Verena Dunst, sie hat das Projekt gemeinsam mit Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz ins Leben gerufen. „Nicht immer ist alles rosig in einem Dorf – ich selbst lebe in einem kleinen Dorf im Bezirk Güssing und weiß, was es bedeutet, in einer 400-Seelen-Gemeinde zu leben: Entbehrungen, aber auch Zusammenhalt, Freundschaften und Lebensinhalt“, sagt Dunst. Für die Zukunft der Dörfer sei es entscheidend, dass die Jugend sich einbringen und mitgestalten kann.