Podersdorf will Hotspot des Sees werden

Der Neusiedler See liegt den Burgenländern am Herzen. Doch die Bademöglichkeiten am Meer der Burgenländer sorgen alljährlich für Diskussionen. In Podersdorf wurde am Freitag die Vision für den Tourismusort präsentiert. In der großen KURIER-Regional-Umfrage haben es 70,9 Prozent der Teilnehmer für wichtig befunden, dass es einen kostenfreien Zugang zum Neusiedler See für Bewohner der Anrainergemeinden gibt. 22,1 Prozent ist dieses Anliegen nicht wichtig und sieben Prozent haben dazu keine Meinung. In Podersdorf will die Gemeinde nun in den Strandbereich „ordentlich investieren“, wie ÖVP-Bürgermeisterin Michaela Wohlfahrt am Freitag bei einer Pressekonferenz bekannt gab.