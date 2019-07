Öffis im Burgenland: Schlusslicht Süden, Spitzenreiter Norden

Die Frage nach der Mobilität der Zukunft und die Entwicklung des Verkehrs sind eng miteinander verknüpft. Generelle Herausforderungen und Themen wie Umwelt und Kosten stoßen im Burgenland auf zusätzliche Problemfelder. Denn wie in so vielen anderen Bereichen auch, gibt es starke regionale Unterschiede.

Da wäre zum Beispiel die Erreichbarkeit der Bezirkshauptstädte mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der schulfreien Zeit. Die ist in weiten Teilen Österreichs generell schlecht. Negativer Spitzenreiter ist jedoch der Bezirk Jennersdorf, wo gerade elf Prozent der Bevölkerung das Zentrum innerhalb von 30 Minuten mit Öffis erreichen (an Schultagen 67 Prozent); im benachbarten Güssing sind es 36 Prozent.

Auf der anderen Seite befinden sich mit Mattersburg (88 Prozent/90 Prozent an Schultagen) und Oberpullendorf (77/85 Prozent) zwei burgenländische Bezirke unter den österreichischen Top Ten, wie eine Analyse des Verkehrsclub Österreich ergeben hat.