Hohe Preise für öffentliche Verkehrsmittel regen Bürger auf

Wie ein KURIER-Leser in einem eMail anmerkte, sind die Ticketpreise im Vergleich mit anderen Bundesländern „überteuert“, außerdem gebe es einen großen Nachteil, was die Frequenz betreffe. Der Südburgenländer legt seinen Arbeitsweg „aus ökologischen und gesundheitlichen Gründen“ zwar zum Großteil mit dem Fahrrad zurück, wollte sich aber für Schlechtwetterphasen dennoch eine Monats- oder gar Jahreskarte kaufen – und staunte nicht schlecht, als die Anfrage auf der Homepage des Verkehrsverbund Ostregion (www.vor.at) für die Strecke Oberwart-Pinkafeld einen Jahreskartenpreis von 603 und einen Monatspreis von 60 Euro ergab.

„Während man in Wien 365 Euro und in Vorarlberg 378 Euro pro Jahr für den öffentlichen Verkehr zahlt und damit überall fahren kann, ist eine Strecke von knapp 13 Kilometern im Südburgenland fast doppelt so teuer“, ärgert sich der KURIER-Leser und hofft, dass sich in Zukunft etwas ändert: „Das wäre äußerst notwendig.“