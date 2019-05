Heute: Bürgergespräche in der Bauernmühle

In der Vorwoche haben die Schlussveranstaltungen zur großen KURIER-Umfrage für das Burgenland begonnen. Den Anfang machten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ( SPÖ) in Neusiedl am See und Thomas Steiner ( ÖVP) in Eisenstadt, beide stellten sich im Rahmen der KURIER Bürgergespräche der Diskussion mit den Anwesenden.

In dieser Woche finden zwei weitere Bürgergespräche statt, nämlich heute, Dienstag, in der Bauernmühle Mattersburg mit Bürgermeisterin Ingrid Salamon und Landesrat Heinrich Dorner (beide SPÖ), und am Donnerstag im Offenen Haus Oberwart mit Landtagsabgeordneten Christian Drobits ( SPÖ) und Bürgermeister Georg Rosner ( ÖVP) – Einlass ist jeweils um 17 Uhr, Beginn um 17.30 Uhr.