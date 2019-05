Experten tagen über Zukunftstechnologien

Am 9. und 10. Mai finden die „Conference Days“ in der Messehalle Oberwart statt. „Am Mittwoch ist der Hauptteil in der Informhalle Oberwart. Zur Eröffnung kommt Verkehrsminister Norbert Hofer mit einem Sonderzug nach Oberwart“, sagt Schneemann. Seit 2011 ist der Personenverkehr auf der Strecke eingestellt.

83,3 Prozent der Teilnehmer bei der großen KURIER Regional-Umfrage ist der Ausbau des öffentlichen Verkehrs und die Reaktivierung der Bahn im Süden sehr wichtig. 10,5 Prozent ist das Thema nicht wichtig, 6,2 Prozent haben keine Meinung dazu. Von einer Wiederaufnahme des Personenverkehrs ist noch keine Rede, doch zwischen Oberwart und Friedberg soll eine Teststrecke für autonome Züge entstehen.

In der Messehalle wird über globale Entwicklungen und Trends diskutiert. „Außerdem gibt es Live-Technologiedemonstrationen in Österreichs Vorzeigeregionen und vieles mehr“, sagt Andreas Schneemann. Am 10. Mai geht es vor allem um die Smart City, wo auch bereits umgesetzte Projekte, wie das Rathaus Oberwart oder das Wasserwerk mit einer 300 kW/h Speicherbatterie besichtigt werden.

Das Netzwerk „Mission Innovation“ hat Teilnehmer aus 23 Staaten und der Europäischen Union. Ziel ist es, mit privaten Investoren den Klimawandel zu bekämpfen und die Entwicklung sauberer Energietechnologien voranzutreiben.