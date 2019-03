Eisenstädter fahren auf direkte Bahnverbindung nach Wien ab

„In Eisenstadt ist alles super“, lautet die persönliche Anmerkung eines Bürgers – oder einer Bürgerin – im Rahmen der derzeit laufenden großen Umfrage des KURIER zu den brennenden Fragen in der Region oder der Heimatgemeinde. Dass in der 15.000-Einwohner-Stadt tatsächlich alles zum Besten steht, teilen aber nicht alle Teilnehmer der Umfrage.

Ein Zwischenstand: Bei den fünf direkt gestellten Fragen sehen die meisten (mehr als 83 Prozent) den größten Handlungsbedarf bei der Attraktivierung der Innenstadt und einer direkten Bahnverbindung von der Landes- in die Bundeshauptstadt Wien (derzeit muss man in Wulkaprodersdorf umsteigen). Viele Eisenstädter steigen deshalb gleich in Müllendorf in den Zug ein und lassen ihr Auto auf der dortigen Park-and-Ride-Anlage stehen.