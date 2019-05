A4: Dritte Spur in Etappen, Freigabe bis 2026 geplant

Bei der KURIER-Umfrage wollten wir ebenfalls wissen, wie wichtig Umfahrungen für die an der B50 liegenden Gemeinden wären. Die Mehrheit, nämlich 50,7 Prozent, bewertete diese Forderung als sehr wichtig, 38,3 Prozent als nicht wichtig und 11 Prozent hatten keine Meinung.

Die Befragung geht übrigens in die Endphase und mündet in vier Bürgergesprächen in Neusiedl am See (7. Mai, 17 Uhr, Impuls), Eisenstadt (8. Mai, 17 Uhr, FH Burgenland), Mattersburg (14. Mai, 17 Uhr, Bauernmühle) und Oberwart (16. Mai, 17 Uhr, OHO).