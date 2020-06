Rechnungshof: Turbulente Bestellung des Direktors

Ich freue mich über die breite Zustimmung im Landtag", kommentierte Andreas Mihalits (37) seine Kür zum Landesrechnungshof-Direktor per 1. August. Er werde das Gespräch mit allen Landtagsparteien suchen und verspricht eine „objektive und unabhängige" Amtsführung. Was den Rechtsstreit rund um die Bestellung betrifft, müsse er sich darauf verlassen, dass die zuständigen Organe korrekt gehandelt haben, er habe keine Veranlassung das in Frage zu stellen. Mihalits bleibt bis Ende Juli im Bundesrechnungshof, dann tritt er sein Amt an.