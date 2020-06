Rechnungshof: "Sitzung der besonderen Art"

Der Wahl von Andreas Mihalits zum zweiten Direktor in der jungen Geschichte des Burgenländischen Landesrechnungshofs steht seit Freitag fast nichts mehr im Weg. Dass die ÖVP am 28. Juni im Landtag Regierungspartner SPÖ ihren Teil zur nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit verweigert, ist unwahrscheinlich. Am Montag tagt der VP-Klub.

Heftige Kritik hatte es nicht nur am Bestellungsvorgang gegeben, sondern auch der von einem Personalberater bestgereihte SP-nahe Mihalits war ins Visier geraten. Die Opposition will vom Rechnungshof angebliche Ungereimtheiten bei der Überstundenabrechnung im Beteiligungsmanagement des Landes prüfen lassen. Mihalits war dort Leiter, ehe er 2011 in den Bundesrechnungshof übersiedelte. Mihalits hält die Vorwürfe für "substanzlos".

Laut Monika Lämmermayr, Generalsekretärin der Landesamtsdirektion, gibt ihm ein Gutachten des Arbeitsrechtlers Wolfgang Mazal Recht. Mihalits sei "keinerlei Fehlverhalten anzulasten". Bei Gleitzeit könnten Überstunden auf- und abgebaut werden, solange der Rahmen eingehalten werde, sei alles okay. Nähere Details wollte sie "aus Datenschutzgründen" nicht nennen, auch das Gutachten blieb unter Verschluss.