Raubopfer schrie Täter in die Flucht

Einen gehörigen Schrecken erlitt am Dienstagnachmittag eine 27-jährige Frau aus dem Bezirk Oberwart. Sie war in der Bezirkshauptstadt auf dem Weg zur Bank und trug ihr Geldbörsel unterem Arm als ihr dieses von zwei Männern entrissen wurde. Dabei kam die Frau zu Sturz und schrie um Hilfe. Die Täter schmissen in der Folge das Geldbörsel weg, ergriffen die Flucht und entkamen unerkannt.

Der Raub ereignete sich in der Lehargasse in Oberwart. Die Frau war auf dem Weg zu einer Bank auf der Hauptstraße, schildert Chefinspektor Fritz Wurglits das Geschehen. Sie hatte ihre Geldbörse unter dem Arm. Auf dem Weg dorthin kamen ihr zwei jüngere Männer entgegen, denen sie keine Beachtung schenkte.