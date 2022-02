Rainbows sind Stütze bei Trauer nach Trennung oder Tod

Das Angebot von Rainbows gibt es seit 1995. Neben der Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche bieten die Mitarbeiter auch für Eltern Beratungen an, sei es bei Todesfällen in der Familie oder auch bei Scheidungen. Vor allem während der Pandemie hätten viele Paare ihre Beziehung beendet. „Manchmal denken Kinder, sie haben Schuld daran, dass sich ihre Eltern scheiden lassen. Viele Kinder glauben, dass sie nach der Scheidung einen Elternteil verlieren. Dabei haben Kinder ein Recht, beide Elternteile weiterhin zu sehen“, sagt Rainbows-Leiter Kirschner. In der Rainbows-Kleingruppe finden betroffene Kinder Gleichaltrige, deren Eltern auch getrennt sind und die ähnlich fühlen wie sie. „Sie finden Verständnis und Gehör für ihre Wut und Trauer und einen Zugang zu ihren Stärken und Ressourcen. Mit spielerischen Methoden werden alle wichtigen Themen rund um Trennung bearbeitet“, erklärt Kirschner.