Raiffeisen steigt bei Enlion ein: Südburgenland wird Pilotregion

Die Energiewende beginnt in den Regionen: Mit der Beteiligung an der Enlion Service GmbH durch Raiffeisen Niederösterreich-Wien und die Raiffeisenlandesbank Burgenland folgt der nächste Schritt auf dem Weg zur nachhaltigen Energiezukunft.

Denn die führe über lokale Lösungen und gemeinschaftliche Ansätze, so die Verantwortlichen.

Enlion – ehemals Futuregrid.Energy – gilt als Pionier im Aufbau sogenannter Energiezellen : Regionen, in denen Stromproduktion, -speicherung und -verbrauch effizient aufeinander abgestimmt sind. Durch ihre Vernetzung entsteht ein dezentrales und krisensicheres Energiesystem .

Auch Eva Fugger , Generaldirektor-Stv.in der Raiffeisenlandesbank Burgenland, verweist auf die Vorteile der Partnerschaft: "Durch die Kooperation mit Raiffeisen NÖ-Wien können wir den Mitgliedern der Energiegenossenschaften im Burgenland nun ein Komplettangebot an regionalem Ökostrom anbieten."

Ein erstes sichtbares Zeichen dieses Engagements entsteht im Südburgenland: Am 13. Mai wird in Ollersdorf der Enlion Community Hub eröffnet, der Photovoltaik, Speicherlösungen und digitale Dienste kombiniert. Der Hub zeigt, wie moderne Energienahversorgung in der Praxis funktionieren kann.

Andreas Schneemann, Gründer und Geschäftsführer von Enlion, sieht das große Ganze: "Wir lassen das österreichweite Modell der 'Energiezelle' Wirklichkeit werden."