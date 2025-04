Glasfaser-Ausbau: 21 Gemeinden am Daten-Highway ausgebremst

Gemeinsamer Vorstoß

Weil aber die großen privaten Netzbetreiber vor allem in den Ausbau in wirtschaftlich lukrativen Regionen in Ballungszentren investieren, schauen ländliche und weniger stark besiedelte Gebiete oft durch die Finger, was die Anbindung an ein Glasfasernetz anbelangt. Zu den unterversorgten Regionen zählen die Bucklige Welt-Wechselland im südlichen NÖ sowie die Leader-Region Elsbeere Wienerwald.

In einer gemeinsamen Initiative fordern nun 21 Gemeinden dieser Regionen die entsprechende Bundesförderung, "ohne die die Finanzierung dieses Projekts nicht realisierbar ist“, erklärt Krumbachs Bürgermeister Christian Stacherl (ÖVP).