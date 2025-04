1,5 Milliarden für neues Spital in NÖ: Auch die SPÖ stimmt zu

Es ist ein Projekt, das die Milliarden-Grenze sprengt. Der Neubau des Universitätsklinikums Wiener Neustadt wird richtig teuer - deutlich mehr als das doppelte als noch vor sechs Jahre angenommen. Dennoch: Am Dienstag segnete die NÖ Landesregierung das Vorhaben ab, auch die SPÖ ist dafür.

Es ist bereits der zweite Anlauf, den die Politik in Sachen Universitätsklinikum Wiener Neustadt unternimmt. Begründet wird das mit den veränderten Rahmenbedingungen, also auch mit den enorm gestiegenen Kosten. Am 30. April wird der Landtag noch über die Causa diskutieren und abstimmen.

Neues Straßennetz wird gebaut

Begründet wird die Kostenexplosion unter anderem mit den zusätzlichen Mehrleistungen, die das neue Uni-Klinikum anbieten soll. Etabliert werden soll etwa ein Onkologie-Kompetenzzentrum. Zudem brauche es ein neues Straßennetz, um das bereits besiedelte Gebiet von Rettungs-, Sanitäts- und Transportfahrten zu entlasten. Außerdem, so wird betont, seien die Baukosten deutlich gestiegen, eine UVP sei ebenfalls notwendig.