Bank wächst trotz schwierigem Umfeld: Neubau in Eisenstadt geplant

Die Raiffeisenlandesbank Burgenland zieht für das Geschäftsjahr 2025 eine insgesamt positive Bilanz. Die Bilanzsumme stieg auf 4,82 Milliarden Euro, was einem Plus von rund 2,9 Prozent entspricht. Auch die Kundeneinlagen und das Kreditvolumen legten zu. Gleichzeitig zeigte sich ein Rückgang bei zentralen Ertragskennzahlen. Der Nettozinsertrag sank aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus auf 50,17 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis verringerte sich auf 41,7 Millionen Euro, das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag bei 21,85 Millionen Euro.

Die Raiffeisenlandesbank Burgenland hat für das Geschäftsjahr 2025 eine solide Entwicklung präsentiert. Die Bilanzsumme stieg auf 4,82 Milliarden Euro und legte damit gegenüber dem Vorjahr um rund 2,9 Prozent zu. Auch bei den Kundeneinlagen und den Forderungen an Kunden konnte die Bank ein Wachstum verzeichnen. Gleichzeitig spiegelt sich das herausfordernde Marktumfeld in den Erträgen wider. Der Nettozinsertrag ging auf 50,17 Millionen Euro zurück, das Betriebsergebnis sank auf 41,7 Millionen Euro. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit belief sich auf 21,85 Millionen Euro und lag damit unter dem Vorjahreswert.

Stabil bleibt hingegen die Kapitalausstattung. Die Eigenmittel erhöhten sich leicht auf 444,55 Millionen Euro und liegen weiterhin deutlich über den regulatorischen Anforderungen. Dynamisch entwickelte sich das Wertpapiergeschäft. Das Kundendepotvolumen erreichte 770 Millionen Euro, auch bei Fondssparplänen und Veranlagungen wurden deutliche Zuwächse erzielt. Parallel dazu setzt die Bank auf Modernisierung und Ausbau. Neue Filialen wurden eröffnet, bestehende Standorte modernisiert. Zudem ist bis 2030 ein Neubau der Zentrale am Stadteingang von Eisenstadt geplant, der sowohl Bankstelle als auch zentrale Verwaltungsbereiche bündeln soll.