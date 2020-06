Räuber sperrte sich Tresor auf

Gottseidank hatte er keine Waffe", sagt Silvia F., während sie am späten Mittwochnachmittag an ihrem Arbeitsplatz im Adeg-Supermarkt in Bad Sauerbrunn die letzten Handgriffe erledigt – tägliche Routinearbeit vor dem Heimgehen.

Wenige Stunden zuvor, kurz nach 15 Uhr, hatte die 39-jährige Bad Sauerbrunnerin eine Ausnahmesituation durchlebt: Sie überraschte einen Kriminellen, der sich im Büro am Tresor zu schaffen machte. Mit "he, hallo" habe sie den etwa 20-jährigen Mann angeschrien und versucht ihn festzuhalten. "Aber er hat mich gegen die Kisten gestoßen und ist davongelaufen", erinnert sich die zierliche Angestellte. Auch ihr Kollege Kevin K., der sich in der Nähe des Ausgangs befand, konnte den Mann nicht stoppen. "Er war sehr schnell und ist zu Fuß geflüchtet", erzählt der junge Supermarkt-Mitarbeiter. Bei sich trug der Räuber rund zwei Tageslosungen, in Summe könnten es 8000 bis 10.000 Euro sein.