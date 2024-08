Rätselhafter Raubüberfall im Burgenland: Opfer hatte Falschgeld im Auto

Ein seltsamer Raubüberfall dürfte sich am 8. August in Markt Allhau (Bezirk Oberwart) zugetragen haben. Ein verletzter 42-jähriger Syrer betrat dort ein Lokal bei einer Tankstelle und gab an, bei einem Raubüberfall mit einem Messer attackiert worden zu sein. In der Folge wurde beim Opfer Falschgeld gefunden, das vom Räuber stammen soll. Die Landespolizeidirektion Burgenland bestätigte einen entsprechenden Bericht der Kronen Zeitung.