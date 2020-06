Rätsel um Tod von junger Burgenländerin

Eine 20-Jährige wurde am Samstag in Eisenstadt schwer verletzt und bewusstlos beim Kreisverkehr auf der Mattersburgerstraße aufgefunden. Die junge Frau starb wenig später im Krankenhaus.



Die Eisenstädterin wurde kurz nach 4 Uhr Früh von einem Passanten entdeckt. Die junge Frau lag regungslos am Straßenrand und wies Prellungen und Abschürfungen im Gesicht auf. Der Passant verständigte sofort Rettung und Polizei. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimierungsmaßnahmen starb die Frau knapp zwei Stunden später im Krankenhaus Eisenstadt. Die Leiche wurde beschlagnahmt.



Die Todesursache ist zurzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt nach allen Richtungen. „Es wird weder ein penibler Sturz noch ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht oder ein Gewaltverbrechen ausgeschlossen", erklärt ein Polizeisprecher dem KURIER gegenüber. Ob Drogen im Spiel gewesen sind, ist ebenfalls unklar. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Das Ergebnis soll im Lauf des Montags bekannt gegeben werden, hieß es bei der Sicherheitsdirektion Burgenland.