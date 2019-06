Radler auf Abstellgleis?: Bedarf an Stellplätzen wird erhoben

15 Monate wurde an der Modernisierung des Bahnhofes Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) gearbeitet, 14 Mio. Euro wurden investiert. Doch setze man auf eine Anreise per Rad, sei das zum Teil mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, kritisiert nun die Grüne Gemeinderätin Christa Wendelin. Während es bei der Park&Ride-Anlage 50 zusätzliche Abstellplätze für Autos gebe, sei auf die Radfahrer vergessen worden, meint die Grün-Politikerin.

„Es gibt nur acht Radabstellplätze. Das sind weniger als vor dem Neubau.“ Etwa die Hälfte der Plätze sei zudem mit Leihrädern für Touristen belegt. Radfahrer, die am Bahnhofsgelände ihr Rad abstellen wollen, müssten „auf Steher oder Geländer ausweichen“.

Vonseiten der ÖBB heißt es, dass die acht bestehenden Fahrradständer rechts der Bahn lediglich versetzt worden seien. "Das heißt, es sind nicht weniger Abstellmöglichkeiten als vor dem Umbau“, heißt es in einer Stellungnahme.