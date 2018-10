Quecksilber in Fischen: „Das Problem ist nicht zu lösen“

Alles begann mit einem kleinen Barsch aus dem Neusiedler See am Labortisch von Franz Jirsa, stellvertretender Vorsitzender des Instituts für Anorganische Chemie an der Universität Wien. „Ich hab mir gedacht, schauen wir doch mal, was da alles drinnen ist“, erzählt der Wissenschaftler im KURIER-Gespräch.

Das Ergebnis hat ihn dann einigermaßen überrascht: 0,26 Milligramm Quecksilber pro Kilogramm Muskelfleisch wies der kleine Fisch auf – der EU-Grenzwert liegt bei 0,5 Milligramm. Grundsätzlich nichts ungewöhnliches, sind doch so gut wie alle Fische der Erde mit Quecksilber belastet – je höher in der Nahrungskette, desto stärker. „Ich war dennoch überrascht, weil man sich das von einem Fisch, der in einem Schutzgebiet wie dem Neusiedler See lebt und unbelastet sein sollte, nicht erwartet“, sagt Jirsa, der sich der Sache annahm und insgesamt 133 Fische von acht verschiedenen Arten genau unter die Lupe nahm.