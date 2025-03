"Prüfbericht politisch angelegt?": Doskozil attackiert Landesrechnungshofdirektor

Das ist starker Tobak. Was regt die Roten derart auf, dass sie den obersten Prüfer des Landes in beispielloser Vehemenz attackieren?

Es geht um einen Prüfbericht des Burgenländischen Landesrechnungshofs (BLRH) von Ende Februar zu den Bedarfszuweisungen an Gemeinden in den Jahren 2021 bis 2023 - also zu Zeiten der roten Alleinregierung. „Das Land Burgenland muss vieles verbessern“, bilanzierte Direktor Wenk.

146 Millionen Euro wurden in diesem Zeitraum an Gemeinden ausbezahlt, laut BLRH gab es „tendenziell höhere Auszahlungen“ an rote Kommunen.