Prominentes Corona-Opfer: Summer Splash ist pleite

Keine staatliche Unterstützung

Gestern, Donnerstag, hat seine Splashline Travel und Event GmbH am Handelsgericht Wien Insolvenz angemeldet. „Nachdem keine staatliche Unterstützung, kein Förderpaket und kein Kredit in unserer speziellen Situation adäquat und hilfreich ist, und in den letzten beiden Wochen weder ein Anruf noch eine sonstige Reaktion von den zuständigen Stellen kam, gibt es nur diesen Weg für uns“, schreibt Tunkel an den KURIER sowie an Kunden und Geschäftspartner.

„Außerdem stellt sich die Frage: Was ist mit 2021? Funktionieren solche “Massen-Reisen„ bevor es einen Impfstoff gibt noch? Ich persönlich glaube Nein, und mit diesem unsicheren Ausblick lässt sich aktuell nicht sinnvoll und wirtschaftlich planen.“

Für die knapp 15.000 Kunden gibt es aber eine gute Nachricht. Sie werden ihre Anzahlungen – rund eine Million Euro – von einer Insolvenzausfall-Versicherung zurückbekommen. Dafür wurde rechtzeitig vom Veranstalter vorgesorgt.