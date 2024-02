Das Programm im März: Vielfalt im Offenen Haus Oberwart

Da wäre gleich am 1. März die Vernissage zur Ausstellung „Die Andere“ von Katrin S. Weidhofer (Bild). Sie beschreibt darin einen Dialog mit sich selbst, der von Eingriffen und Erwartungen von außen und den sich daraus ergebenden Zuständen im Inneren erzählt.

„In meinen Collagen begegnen mir immer wieder Wesen, die mich in den meisten Fällen genauso ansehen, wie ich sie ansehe. Ich habe sie kurzerhand ,Die Andere‘ genannt. Sie ist ein wildes, ungezähmtes Wesen, das in unterschiedlichen Formen in den Oberflächen meiner Bilder sichtbar wird“, erzählt Weidhofer. Zu sehen sind ihre Werke bis zum 20. März.

Musik, Film, Theater

Weiter geht es am 8. März mit einem Folk-Konzert von „Yagody“ aus dem westukrainischen Lwiw. „Zu jedem Moment im Leben eines Menschen passt ein Song“, sagt Zoryana Dybovska, die Yagody 2016 mit Studentinnen der Theater-Fakultät gegründet hat. Die vier reisten durch verschiedene Oblaste der Ukraine, um dort die musikalischen Überlieferungen der Menschen aufzuspüren. Aus dieser unerschöpflichen Anzahl von Liedern über das Leben kreieren Yagody ihren eigenen spannenden Sound.