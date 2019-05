„Probegalopp“ für Parkgebühren startet im Sommer

Kritik kommt von der SPÖ. „Es hat nur eine Firma ein Angebot abgegeben. Die Ausschreibung für zwölf Geräte ist zu gering, denn eigentlich benötigen wir 40, wie in einer vom Bürgermeister in Auftrag gegeben Bewertung angeführt wurde“, sagt SP-Stadtrat Karl Heinz Gruber im KURIER-Gespräch. Die einzige Firma, die das Angebot gelegt habe, sei jene, die auch die Geräte in Eisenstadt gestellt habe. Noch mehr stößt der Oppositionspartei auf, dass „hier Automaten gekauft werden und es noch keinen gültigen Gemeinderatsbeschluss für Parkgebühren gibt“, sagt Gruber. Auch im Verkehrsausschuss hätte es noch keine Verhandlungen gegeben über die Höhe der Park-Gebühren.