Primar haucht Castell nach mehr als fünf Jahrzehnten Leben ein

Die Sonne steht Mittwochabend schon tief über dem Castell Sulz. Davor sind die Mitglieder des Castell-Vereins versammelt. Sie präsentieren das Happy End einer langen Geschichte. Denn Sulz hat einen neuen Schlossherren. „Wir haben am Sonntag in unserer Generalversammlung das Schloss an Primar Sigurd Hochfellner verkauft“, sagt Castell-Obmann Gerhard Jandrisevits. Mit der Entscheidung ist der Sulzer Schlossverwaltungsverein sehr zufrieden. „Wer wenn nicht er“, sagt Jandrisevits. Immerhin hat der Ärztliche Leiter der Privatklinik St. Radegund schon ein Schloss restauriert – in Eberstein in Kärnten. Auf das zum Verkauf stehende Castell in Sulz sei er übers Internet gekommen. „Vor einem Jahr habe ich das Schloss besucht und mich in das Gebäude verliebt“, sagt Hochfellner.

Der Verein hatte immer eine klare Vorstellung für die Nutzung der 1815 erbauten Immobilie. „Wir wollten es nicht an jemanden verkaufen, der einen Zaun herumbaut und die Bevölkerung nicht einbindet“, sagt Jandrisevits. Solche Interessenten hätte es in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben. Auch große Projekte waren geplant, die sind am Geld gescheitert.