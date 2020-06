Postkarten aus aller Welt für Chantal

Der Aufruf der Familie auf Facebook schlug schon nach kurzer Zeit hohe Wellen, mehr als 35.000-mal wurde der Beitrag verbreitet und 500 Karten erreichten nach zwei Tagen die Familie. Mittlerweile sind weit mehr als 2000 Postkarten und Briefe eingetroffen. Die Absender kommen aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, aus Luxemburg, Frankreich, Spanien, Finnland, Norwegen oder Polen. "Die weiteste Reise hatten die Ansichtskarten aus den USA, Argentinien und Australien."

Das Weihnachtsfest soll durch die Aktion für die Kinder lebendiger werden. Die Menschen schreiben Weihnachtsgeschichten, schicken Fotos, wünschen Glück und Chantal viel Gesundheit. "Sie sprechen ihr Mut zu", freut sich der Vater.

Mit dieser Menge an Zuspruch habe die Familie nicht gerechnet: "Es ist ein Symbol der Hoffnung, Wir sind nicht alleine, dafür möchte ich mich schon jetzt bei allen bedanken." Chantal und ihr Bruder haben bereits begonnen, die Karten zu sichten. "Es soll für sie ein Fest werden, das so lange dauert wie möglich", sagt Kosteczka, der von den vielen Zuschriften überwältigt ist. "Ich kann nur ,Danke!‘ sagen für das Lächeln meiner Tochter, das man für kein Geld der Welt kaufen kann."Wer Chantal eine Freude machen will, schickt seine Karte an: Chantal Kosteczka, Sonnseitn 9, A-7432 Oberschützen