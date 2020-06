Positive Bilanz nach dem Surf Worldcup

Der Finaltag vergangenen Sonntag war mit Windböen bis zu über 100 km/h recht stürmisch. Die Veranstalter des Surf Worldcups zogen trotz des durchwachsenen Wetters eine insgesamt positive Besucherbilanz.

85.000 Besucher waren von 25. April bis 4. Mai nach Podersdorf an den Neusiedler See gekommen, um die Künste der weltbesten Surfer und Kiter zu bestaunen und um anschließend Party zu feiern. Man habe zwar die "Traumbesuchermarken" aus den Vorjahren aufgrund des Wetters nicht übertreffen können, dafür habe aber der Staatsfeiertag am 1. Mai "herausragende Besucherzahlen" beschert, hieß es von Seiten der Veranstalter.

Zufrieden zeigten sich aber nicht nur die Veranstalter, auch die Polizei zog am Montag "trotz einiger Zwischenfälle" ein positives Resümee. In Anbetracht des relativ großen Menschenandranges habe man die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit gewährleisten können, bilanzierte Polizei-Sprecher Wolfgang Bachkönig.