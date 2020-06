Polizeischüler in neuer Uniform

Anfang September begannen 25 Polizeischüler ihre Ausbildung in Eisenstadt. Jetzt ist der Unterricht in Zivilkleidung ist zu Ende: Die neun Frauen und 16 Männer können ihre Arbeit auch in Uniform verrichten. Sie wurden von "Kopf bis Fuß" mit dem neuen Dienstkleid ausgestattet. "Jeder Einzelne hat nun die passende Kleidung erhalten und kann unter Aufsicht bei Gefahr im Verzuge bei besonderen Anlassfällen eingesetzt werden", heißt es von seiten der Exekutive.