Polizei schnappte drei ungarische Einbrecherbanden

Ungarische Einbrecherbanden operierten auf breiter Front im Burgenland, in Niederösterreich und der Steiermark.

In einer gemeinsamen Aktion konnten ungarische und österreichische Polizeibeamte nun drei Tätergruppen aus dem Verkehr ziehen und 250 Einbrüche klären.

Im Zeitraum von März bis Dezember 2012 stiegen in den Bezirken Neusiedl/See, Eisenstadt, Mattersburg und Oberpullendorf Einbruchsdiebstähle in und Diebstähle aus Einfamilienhäusern und Wirtschaftsgebäuden in ungewöhnlichem Ausmaß an. Betroffen waren ausschließlich grenznahe Ortschaften. Die Täter nahmen vor allem mit, was man leicht wegtragen konnte: Traktorrasenmäher, Rasenmäher, Fahrräder, Mopeds, Werkzeug, Motorsägen und Elektronik.

Die Aktivitäten weiteten sich bis Niederösterreich und in die Steiermark aus. Den Kriminalisten war bald der organisierte Hintergrund der Taten bewusst. Ihnen war klar, dass die verstärkte Überwachung der Grenze nicht viel bringen würde. Man müsste die Struktur der Banden zerschlagen.