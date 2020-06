Nach Pensionistenmord: Staatsanwaltschaft beruft

Nachdem der 43-jährige Mustafa Y. am Montag wegen Mordes an der 73-jährigen Pensionistin Gertrude Rathour in Pöttsching im Jahr 2006 zu 19 Jahren Haft verurteilt worden ist, hat Staatsanwältin Petra Schweifer Strafberufung eingelegt. Die Staatsanwältin hatte lebenslange Haft für den Gärtner gefordert, erklärte Gerichtssprecher Bernhard Kolonovits am Freitag gegenüber dem KURIER.

Auch die Verteidigerin des 43-Jährigen, Banu Kurtulan, habe angekündigt, volle Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil einzubringen, ein entsprechendes Schreiben ist am Freitag aber noch nicht am Gericht eingelangt.

Wie berichtet wurde Mustafa Y. von den Geschworenen am Montag mit 5:3 Stimmen des Mordes an der 73-Jährigen schuldig gesprochen. Y. hatte während des gesamten Prozesses stets seine Unschuld beteuert.