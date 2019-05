Podersdorf: Zwei Schwerverletzte bei Surfunfällen am 1. Mai

Surfunfälle haben am Mittwoch am Neusiedler See bei Podersdorf zwei Schwerverletzte gefordert. Ein 51-jähriger Mann aus Deutschland wurde am Vormittag beim Kitesurfen in der Nähe des Campingplatzes von einer Windböe erfasst. Er blieb mit seinem Schirm etwa 15 Meter vom Ufer entfernt in einem Baum hängen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag.