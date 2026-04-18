Hochburg sucht Hotelier: Warum Podersdorf aktiv Investoren sucht

Dass eine erfolgreiche Tourismusgemeinde aktiv nach Hotelinvestoren sucht, ist ungewöhnlich. Podersdorf am See geht nun genau diesen Schritt: Trotz hoher Nächtigungszahlen startet die Gemeinde gemeinsam mit der Podersdorf Tourismus- und Freizeitbetriebsgesellschaft (PTF) eine gezielte Offensive gegen den Bettenrückgang – und wirbt für zwei konkrete Standorte um neue Hotelprojekte.

Der Schritt kommt nicht zufällig: „Wir warten nicht darauf, dass etwas passiert – wir werden selbst aktiv“, erklärte Geschäftsführer Rene Lentsch. Dafür wurde ein eigener Investorenprospekt erstellt, mit dem potenzielle Partner gezielt angesprochen werden sollen. Attraktivität steigern Ziel der Initiative ist es, neue Beherbergungsangebote zu schaffen und die derzeit noch stark saisonale Ausrichtung weiterzuentwickeln. Dabei richtet sich die Gemeinde auch gezielt an größere Betreiber und Hotelketten, um die touristische Attraktivität langfristig zu steigern.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © MotionManager/Zarfl Stangl Podersdorf will die Position am touristischen Markt weiter ausbauen.

Abseits der klassischen Tourismusentwicklung wird dabei ein besonderer Schwerpunkt auf die Suche nach Investoren und Betreibern für künftige Hotelprojekte gelegt. „Nachdem die Bettenzahl schrumpft, wären ein oder zwei weitere Hotelbetriebe in der Art des ,Lakeside 77‘ wünschenswert“, erklärte Lentsch. Dafür stünden Grundstücke der Gemeinde zur Verfügung, die langfristig an Interessenten verpachtet werden könnten. „Wir sind guter Dinge, jemanden zu finden“, so Lentsch.

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„Podobeach“ zählte 2025 305.000 Gäste, das Strandcamping verzeichnete 124.000 Nächtigungen, pro Jahr gibt es rund 60 Events. 421.000 Nächtigungen

verzeichnete Podersdorf im Jahr 2025 und liegt damit auf Platz zwei der burgenländischen Tourismusgemeinden. Erster ist Bad Tatzmannsdorf mit 491.000 Nächtigungen.