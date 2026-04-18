Tourismus

Hochburg sucht Hotelier: Warum Podersdorf aktiv Investoren sucht

Zwei Grundstücke warten im zweitgrößten Tourismusort des Landes auf Investoren. Mit der Offensive soll dem drohenden Bettenrückgang begegnet werden.
Michael Pekovics
18.04.2026, 04:30

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Großer grüner Park mit Spielplatz, Wegen, Bäumen und Sitzbereichen am Ufer eines ruhigen Sees mit Steg und Leuchtturm.

Dass eine erfolgreiche Tourismusgemeinde aktiv nach Hotelinvestoren sucht, ist ungewöhnlich. Podersdorf am See geht nun genau diesen Schritt: Trotz hoher Nächtigungszahlen startet die Gemeinde gemeinsam mit der Podersdorf Tourismus- und Freizeitbetriebsgesellschaft (PTF) eine gezielte Offensive gegen den Bettenrückgang – und wirbt für zwei konkrete Standorte um neue Hotelprojekte.

Der Schritt kommt nicht zufällig: „Wir warten nicht darauf, dass etwas passiert – wir werden selbst aktiv“, erklärte Geschäftsführer Rene Lentsch. Dafür wurde ein eigener Investorenprospekt erstellt, mit dem potenzielle Partner gezielt angesprochen werden sollen.

Attraktivität steigern

Ziel der Initiative ist es, neue Beherbergungsangebote zu schaffen und die derzeit noch stark saisonale Ausrichtung weiterzuentwickeln. Dabei richtet sich die Gemeinde auch gezielt an größere Betreiber und Hotelketten, um die touristische Attraktivität langfristig zu steigern.

Vier Personen fahren bei Sonnenuntergang mit Fahrrädern an einem Leuchtturm am Wasser entlang.

Podersdorf will die Position am touristischen Markt weiter ausbauen.

Abseits der klassischen Tourismusentwicklung wird dabei ein besonderer Schwerpunkt auf die Suche nach Investoren und Betreibern für künftige Hotelprojekte gelegt. „Nachdem die Bettenzahl schrumpft, wären ein oder zwei weitere Hotelbetriebe in der Art des ,Lakeside 77‘ wünschenswert“, erklärte Lentsch. Dafür stünden Grundstücke der Gemeinde zur Verfügung, die langfristig an Interessenten verpachtet werden könnten. „Wir sind guter Dinge, jemanden zu finden“, so Lentsch.

Die Tourismus-Hochburg Podersdorf will noch höher hinaus
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Im Fokus stehen zwei konkrete Flächen: ein Standort direkt am See sowie ein weiteres Grundstück bei der Einfahrt Nordstrand. Eine der beiden Lagen eignet sich insbesondere für ein 3-Sterne-Hotel, etwa für Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Wassersportler, während das zweite Grundstück kleiner dimensioniert ist.

Erfolgreiches Vorjahr

Die Offensive ist Teil einer breiter angelegten Strategie, mit der Podersdorf am See seine Position als Tourismusstandort weiter ausbauen will. Grundlage dafür ist ein erfolgreiches Jahr 2025 mit rund 421.000 Nächtigungen.

Neben der geplanten Erweiterung des Hotelangebots setzt man weiter auf Veranstaltungen – rund 60 pro Jahr – und Infrastrukturmaßnahmen, um Impulse zu setzen und die Nachfrage weiter zu stärken.

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