Die Tourismus-Hochburg Podersdorf will noch höher hinaus

„Da können wir machen, was wir wollen. Ein Bad oder ein Campingplatz am See mit wenig Wasser läuft einfach nicht“, weiß Lentsch aus Erfahrung.

In den Jahren 2022 und 2023, als die Angst vor einer baldigen Austrocknung des Sees umging, sanken die Besucherzahlen in Podersdorf empfindlich. Derzeit liegt der Wasserstand bei 115,47 Meter über Adria und damit um neun Zentimeter höher als zur gleichen Zeit 2024. „Für heuer sind wir safe“, ist dem Touristiker Erleichterung anzuhören. Gleichzeitig richtet er einen Appell an die Verantwortlichen in der Landesregierung, die geplante Wasserzuleitung in den Neusiedler See nicht auf die lange Bank zu schieben: „Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, wie schnell es gehen kann. Wir müssen dran bleiben.“