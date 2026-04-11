Podersdorf baut Eventschiene aus: Saisonstart am 24. April

Podersdorf am See startet mit einem umfangreichen Programm in die neue Saison. Nach dem erfolgreichen Jahr 2025 setzt die Tourismus- und Freizeitbetriebsgesellschaft auch heuer auf eine hohe Eventdichte und ein breites Angebot für unterschiedliche Zielgruppen.

Geplant ist erneut ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm mit rund 60 Events über das gesamte Jahr hinweg. Den Auftakt bildet das Familienfestival im Rahmen des Seeopenings (dazu später mehr), das bereits in den vergangenen Jahren zahlreiche Besucher angezogen hat. Ergänzt wird das Angebot durch Formate wie das Podosound Festival, ein umfangreiches Sommerprogramm für Familien sowie saisonale Veranstaltungen. Erlebnis- und Freizeitort Auch 2026 sollen wieder Sportevents eine zentrale Rolle spielen. Internationale Bewerbe wie der Triathlon sind ebenso Teil des Programms wie verschiedene Freizeitangebote rund um den See. Ziel ist es, die Positionierung von Podersdorf als Erlebnis- und Freizeitstandort weiter zu stärken.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Podersdorf/Eric van Ommen Podersdorf will seine Positionierung als Erlebnis- und Freizeitstandort heuer weiter ausbauen.

Ein besonderer Fokus liegt auf familienfreundlichen Angeboten. Dazu zählt auch die mit rund 240 Metern längste Hüpfburg-Anlage Europas, die bis 28. Juni in Podersdorf Station macht. Neben den Veranstaltungen spielt auch die Infrastruktur eine wichtige Rolle. Mit dem Podobeach, dem Strandcamping und dem Hafen steht ein breites touristisches Angebot zur Verfügung. Ziel ist es, rund 315.000 Besucher am Podobeach zu erreichen. Im Vorjahr kamen etwas über 300.000, an Spitzentagen sogar mehr als 5.000 Gäste. Auch das Strandcamping wurde mit über 120.000 Nächtigungen stark nachgefragt.

Darüber hinaus wird das Angebot rund um den Neusiedler See weiter ausgebaut. Mit neuen Formaten wie den Bike Buddies Burgenland stehen zusätzliche Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung, die insbesondere Familien ansprechen sollen. Start am 24. April Der Startschuss für die Sommersaison im Nordburgenland fällt mit dem See Opening von 24. April bis 3. Mai. Rund um den Neusiedler See und den Neufelder See beteiligen sich zwölf Gemeinden mit einem Programm aus Sport, Musik, Kulinarik und Familienangeboten. Zum Auftakt steht das Kia Beach and Surf WarmUp in Weiden am See (24. bis 26. April) im Programm. Im Mittelpunkt stehen Wassersportarten wie Wingfoilen und Surfen sowie Workshops und Community-Treffen. Parallel dazu laden etwa das Biolandgut Esterházy in Donnerskirchen oder die Woodstock Weinroas in Illmitz und Apetlon zu Familien- und Genussangeboten.