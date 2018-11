Podersdorf: Im Winter wird für den Sommer geplant

„Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.“ Dieses geflügelte Wort haben sich die Tourismus-Verantwortlichen in Podersdorf am See ganz dick in ihr Stammbuch geschrieben. Bereits zu Beginn des Jahres wurde die Devise „Frischer Wind“ ausgegeben. Am Freitag wurden im Turnsaal der Volksschule Pläne, Vorhaben und Visionen für die Zukunft der Tourismusgemeinde präsentiert. Das Interesse war mit mehr als 400 Besuchern groß, leben doch 80 Prozent der Bevölkerung direkt oder indirekt vom Tourismus. Die Basis wurde im Sommer mit Befragungen von Bürgern und Gästen gelegt. Der Tenor: Mehr Erlebnis für Alle. „Unsere Infrastruktur ist in die Jahre gekommen, zuletzt wurde in den 1990er Jahren investiert. Wir wollen Akzente setzen und die Bevölkerung mit im Boot haben“, sagt Bürgermeisterin Michaela Wohlfart.