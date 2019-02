Planungen für neue Volksschule und Bildungscampus laufen

Seit 57 Jahren läuten die Schulglocken in der Oberwarter Volksschule. In den kommenden drei bis vier Jahren, will die Gemeinde die Schule neu bauen, auch Pläne für den alten Standort werden schon geschmiedet.

„Wir haben schon Sitzungen gehabt und werden auch einen Schulausschuss gründen“, sagt ÖVP-Bürgermeister Georg Rosner. Es gab Gespräche mit Firmen, die Schulen planen sowie mit der Bundesimmobiliengesellschaft, der Bildungsdirektion und den umliegenden Bundesschulen HAK, HBLA und Zweisprachiges Gymnasium.