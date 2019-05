Planquadrat: Fahrschüler und Lehrer betrunken gestoppt

Am Wochenende wurde im Burgenland ein unangekündigtes Planquadrat durchgeführt. Dabei waren landesweit 62 Beamte eingesetzt.

Die landesweite Schwerpunktaktion fand von Samstag auf Sonntag in allen Bezirken und am Sonntag im Nahbereich des Surfweltcups in Neusiedl am See statt. Hauptaugenmerk wurde auf die Nichteinhaltung der Alkohol- und Drogenbestimmungen sowie auf Delikte, die hauptverantwortlich für Verkehrsunfälle sind, gelegt.

Dabei wurden etwa 900 Fahrzeuglenker kontrolliert und 569 Alkomat- beziehungsweise Alkovortests durchgeführt. Dabei wurden vier Lenker (drei Männer und eine Frau) in einem beeinträchtigten Zustand gestoppt. Zwei Lenker hatten mehr als 0,8 Promille.