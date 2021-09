Pläne für Krematorium noch am Anfang – Warten auf Widmung

Urnenbestattungen werden immer beliebter, auch im Burgenland. Bis jetzt müssen Bestatter in die Steiermark oder nach Niederösterreich ausweichen, da es im Burgenland kein Krematorium gibt. David Kinelly, Bestatter in Markt Allhau, Bezirk Oberwart, will das nun ändern. Wie der KURIER berichtet hat, hat der Unternehmer sein Vorhaben vorige Woche im Gemeinderat präsentiert, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. „Wir wollten eigentlich noch nicht an die Öffentlichkeit gehen, da uns noch einige Genehmigungen fehlen“, sagt Kinelly.