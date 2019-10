Pkw landete im Graben: Lenkerin eingeklemmt

Auf der Güssinger Bundesstraße B57 in Deutsch Tschantschendorf ist eine 82-jährige Lenkerin am Samstagnachmittag mit ihrem Pkw ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug überschlug sich und schlitterte in den Straßengraben, wo es wieder auf den Rädern zum Stillstand kam.



Die Feuerwehren St. Michael, Gamischdorf und Schallendorf mussten die Frau, die bei dem Verkehrsunfall verletzt und im Unfallwrack eingeklemmt wurde, mittels hydraulischem Gerät befreien. Sie wurde vom Roten Kreuz zur weiteren Versorgung übernommen.