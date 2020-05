Pinkafeld: „Pipifeine Pflege“ für Autos

Pipifein ist das Topangebot, da ist alles dabei“, sagt Martin Marosi. Der Pinkafelder hat sich mit seiner Autowaschanlage selbstständig gemacht. „Ich habe etwas gesucht, dass ich gerne mache“, erklärt der Jungunternehmer, der seinen Job als Fahrschullehrer gekündigt und seine eigene Firma eröffnet hat.

Bereut hat er es bisher noch nicht, die Geschäfte mit den sauberen Autos laufen glänzend. Ein paar Fahrzeuge habe er jeden Tag. Außerdem wollte er klein anfangen und sich nicht gleich „in Schulden stürzen“. Also mietete er eine Halle in Pinkafeld, kaufte einen Hochdruckreiniger und andere Putzutensilien, fertigte ein Konzept an und startete durch. „Ich hatte die Idee, und gemeinsam mit der Agentur Zartl habe ich das Unternehmen auf den Weg gebracht“, sagt Marosi. Die Dienstleistung war eine Marktlücke, Ähnliches gibt es bisher im Südburgenland nicht.

Zwischen zwei und sechs Stunden dauert die Reinigung, je nach Größe des fahrbaren Untersatzes. Geputzt wird alles, und zwar vom Chef persönlich, denn Angestellte hat die Kleinfirma nicht. „Ich habe auch spezielle Geräte, um die Polstersitze zu reinigen, so geht die Arbeit für mich leichter von der Hand“, erklärt der Putzprofi. Die Pakete gehen von „Fein“ bis „Pipifein“ und kosten zwischen 39 und 99 Euro. Wer sein Auto nicht selbst zur Pflege bringen will, für den gibt es ein Hol- und Bring-Service. „Dann steigt man nach der Arbeit wieder in sein sauberes Auto ein“, sagt Marosi.