Pinkafeld: "Jetzt erst recht" in Norbert Hofers Heimatstadt

Sonnenschein und eine leichte Brise, ideales Wahlwetter herrschte Sonntagfrüh in Pinkafeld. Trotzdem tröpfelten die Wähler nur vereinzelt ein, um bei der Hauptschule ihre Stimme abzugeben. In der Heimatgemeinde von FPÖ-Obmann Norbert Hofer will über die FPÖ niemand so richtig sprechen. „Ich glaube das Video spielt schon eine Rolle und hat viele FPÖ-Wähler abgeschreckt“, sagt Gottfried Giefing.