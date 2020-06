Pinkafeld: Gemeinde hilft sich selbst

Wir machen das jetzt selber, weil wir glauben, dass wir es besser können." Das sagt Pinkafelds SPÖ-Bürgermeister Kurt Maczek, der die Vermarktung des Gewerbegebietes an der Südautobahn in die Hände der Stadtgemeinde legen will.

Das Areal ist rund 10 Hektar groß, etwa die Hälfte ist an Betriebe vergeben. Bisher lag die Verwertung des Areals bei einer Privatfirma. Mit der waren die Gemeinde und der Bürgermeister nicht zufrieden. Mit Jahreswechsel ist nun der Vertrag ausgelaufen und wurde von der Gemeinde nicht mehr verlängert. Die will das nun in Eigenregie machen.

Man sei sehr daran interessiert die leer stehenden Flächen an den Mann, sprich an Firmen, zu bekommen. Durch die direkte Lage an der Autobahn besteht eine hervorragende Infrastrukturanbindung. Der Herzeigebetrieb ist die Firma Herz, die hier Heizsysteme erzeugt.