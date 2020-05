Pinkafeld: 3,5 Millionen in Werk investiert

Einen bemerkenswerten Aufstieg hat die vor fünf Jahren in Pinkafeld gegründete Firma Schachnerpack hinter sich. Der Spezialist für Verpackungen aller Art und dem Bedrucken derselben, startete 2007 mit sieben Beschäftigten. Jetzt arbeiten hier bereits 27 Mitarbeiter.



Den vorläufigen Höhepunkt in der Firmengeschichte gab es am gestrigen Freitag, als die neue, gewaltige 6-Farben-Druckmaschine, die auf ihre Art einzigartig ist, feierlich in Betrieb genommen wurde. "Die Maschine selbst hat rund zwei Millionen Euro gekostet, rechnet man den Neubau der Halle dazu, die deswegen notwendig geworden ist, kommen wir auf ein Investment von 3,5 Millionen Euro", erklärt Geschäftsführer Roland Schachner.



Der Kundenstock ist vielfältig. Das reicht von der Produktion von Verpackungen ab 1000 Stück bis hin zu Aufträgen, bei denen Millionen von Schachteln erzeugt und bedruckt werden. Zu den Kunden des Unternehmens zählen die Pharmabranche, die Tabakindustrie, aber auch bekannte Marken wie etwa Schlumberger.



Ein Beispiel ist etwa die Verpackung von Speck für einen Erzeuger. Rund um das in Plastik eingeschweißte Produkt entwickelte Schachnerpack eine attraktive Verpackung aus Pappe, die wie eine Lederhose aussieht.



"Mit der neuen Maschine können wir unseren Kunden nicht nur große Kapazitäten anbieten, sondern auch die Flexibilität eines auf Kundenwünsche orientierten Unternehmens", umreißt Roland Schachner die Strategie. Die neue Maschine kann bis zu 18.000 Bogen pro Stunde bedrucken, die bisherige Kapazität lag bei rund 10.000 bis 12.000 Stück. "Wir bilden von Beginn an auch Lehrlinge aus und kommen so zu den benötigten Facharbeitern", erläutert Ehefrau und Finanzchefin Erika Schachner. Aktuell werden fünf Lehrlinge ausgebildet.



" Pinkafeld ist der ideale Standort für uns, zwischen Wien und Graz gelegen, an der Südautobahn, sind wir schnell beim Kunden und die Kunden erreichen uns auch gut", sagt Roland Schachner zur Standortwahl. 2010 wurden im Betrieb 2000 Tonnen Karton verarbeitet, der Umsatz lag bei 4,2 Millionen Euro, für heuer wird ein Umsatz von 4,5 Millionen Euro angepeilt. Neue Investitionen sind für 2013 geplant.