Pilotprojekt zum Drohnenfliegen: Erster Kurs im Burgenland

Drohnen gibt es nicht. Zumindest nicht im 2014 novellierten Luftfahrtgesetz. Dort werden sie nämlich als „unbemannte, flugfähige Geräte“ ( UAV = Unmanned Aerial Vehicle, Anm.) bezeichnet. Schätzungen zufolge gibt es in Österreich rund 100.000 dieser Geräte – und es werden laufend mehr.

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) hat erhoben, dass jeder dritte Österreicher gerne eine Drohne nutzen würde. In derselben Studie kam auch zutage, dass nur jeder zehnte Drohnen-Besitzer weiß, ob sein Gerät genehmigungspflichtig ist oder nicht. Dabei können im Fall der Verletzung des Luftfahrtgesetzes empfindliche Strafen von bis zu 22.000 Euro drohen. „Die meisten Drohnen gibt es weiterhin in der Kategorie A, also für den Freizeitgebrauch“, erklärt Markus Pohanker, Sprecher der Austro Control.